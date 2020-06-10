مراقبو حقوق الإنسان يدينون استخدام القوة ضد الصحفيين في أمريكا

استخدام القوة ضد الصحفيين في أمريكا

جنيف - (د ب أ):

صرح مراقبو حقوق الإنسان من الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية بأنه يجب على السلطات الأمريكية حماية الصحفيين الذين يغطون المظاهرات المناهضة للعنصرية وليس مهاجمتهم، وألقوا باللائمة على الرئيس دونالد ترامب في النهج العدائي تجاه الإعلام.

وقال ديفيد كاي مراقب حرية التعبير بالأمم المتحدة نظيره إديسون لانزا بمنظمة الدول الأمريكية إن صحفيين تعرضوا لاعتداءات ومضايقات والاعتقال والاحتجاز.

وقال الخبيران في بيان مشترك: "الصحافة تلعب دورا رقابيا ضروريا في المجتمعات الديمقراطية"، ودعا السلطات إلى ضمان حق العامة في الحصول على معلومات بشأن الحركة الاحتجاجية.

وأضاف أن هجمات ترامب اللفظية على الإعلام "تساهم في بيئة من العدائية وعدم التسامح ".

وبالإضافة لذلك، شجبا عسكرة الشرطة في الولايات المتحدة وهو ما "يشجع منفذي القانون على رؤية المتظاهرين والصحفيين على أنهم محاربون".

وشددا على أن استخدام الأسلحة مثل الرصاص المطاطي ضد الصحفيين يحظره القانون الدولي.