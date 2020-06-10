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كورونا في إيران: أكثر من 2000 إصابة خلال يوم وحصيلة الوفيات تتجاوز الـ8500

01:02 م الأربعاء 10 يونيو 2020
كورونا في إيران: أكثر من 2000 إصابة خلال يوم وحصيلة الوفيات تتجاوز الـ8500

كورونا في إيران

طهران- (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية الإيرانية اليوم الأربعاء، عن تسجيل أكثر من 80 وفاة وألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سادات لاري،وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، وفاة 81 مصابا بالفيروس التاجي خلال اليوم الأخير (مقابل 74 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 8506.

رصدت الوزارة خلال آخر 24 ساعة 2011 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" (مقابل 2095 إصابة أمس)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد 177938، بما فيها 140590 حالة شفاء.

وتجاوز عدد الفحوصات التي أجريت في إيران لتشخيص الإصابات بكورونا حتى اليوم 1.151 مليون اختبار.

ولفتت المتحدثة إلى أن محافظة خوزستان لا تزال في "الحالة الحمراء"، فيما لا تزال ست محافظات أخرى في "حالة الإنذار".

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