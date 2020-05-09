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رئيس البرلمان النمساوي: أزمة جائحة "كورونا" تتطلب المزيد من التضامن الأوروبي والدولي

04:33 م السبت 09 مايو 2020
رئيس البرلمان النمساوي: أزمة جائحة "كورونا" تتطلب المزيد من التضامن الأوروبي والدولي

البرلمان النمساوي

فيينا- (أ ش أ):

أكد فولفانج سوبوتكا رئيس المجلس الوطني النمساوي "البرلمان" أن أزمة جائحة "كورونا" الراهنة تتطلب المزيد من التضامن الدولي لافتا إلى أنه اليوم، وأكثر من أي وقت مضى يجب أن ندرك أن مستقبلنا يكمن في وحدة أوروبا.

وقال سوبوتكا فى تصريحات اليوم السبت -بمناسبة يوم أوروبا 2020- إن مواصلة المضي فى طريق الديمقراطية ودعم سيادة القانون هو ضرورة للتغلب على الأزمة الراهنة لافتا إلى أن تضافر الجهود بين دول الاتحاد هو ضرورة للتغلب على الركود الاقتصادي والعودة إلى مرحلة الازدهار والتنمية.

يذكر أن كلًا من الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين والمستشار الفيدرالي سباستيان كورتس تحدثا إلى الشعب أمس بمناسبة مرور 75 عامًا على انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث أكدا على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الأوروبية من الديمقراطية وحقوق الإنسان ونبذ العنصرية وكراهية الأجانب.

هذا المحتوى من

Asha
البرلمان النمساوي التضامن الاوروبي فولفانج سوبوتكا الركود الاقتصادي

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