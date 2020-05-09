السودان يمدد حظر التجول الكامل في الخرطوم
الخرطوم- (بي بي سي):
مددت السلطات السودانية حظر التجول الكامل في ولاية الخرطوم لمدة عشرة أيام إضافية، اعتباراً من اليوم السبت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتعد العاصمة السودانية من أكثر ولايات السودان اكتظاظا بالسكان (حوالي ثمانية ملايين نسمة بحسب تقديرات غير رسمية)، كما أنها الأكثر تضررا بكورونا.
وسجل السودان حتى اليوم أكثر من ألف حالة إصابة، تنحصر غالبيتها في الخرطوم فيما ناهزت الوفيات 60 حالة، وفقا للإحصاءات الرسمية.
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، فإن اللجنة العليا للطوارىء الصحية في البلاد، قررت التشديد في تنفيذ اجراءات الإغلاق الشامل التي بدأتها منذ 18 أبريل كما قررت منع السفر بين العاصمة والولايات الأخرى حتى إشعار آخر.
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