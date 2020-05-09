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رسالة الملكة إليزابيث لبريطانيا بمناسبة يوم النصر في أوروبا: لا تستسلموا ولا تيأسوا

02:44 ص السبت 09 مايو 2020
رسالة الملكة إليزابيث لبريطانيا بمناسبة يوم النصر في أوروبا: لا تستسلموا ولا تيأسوا

الملكة إليزابيث

لندن - (د ب أ):​
خاطبت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الشعب البريطاني في يوم النصر في أوروبا، بمناسبة مرور 75 عاما على هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، برسالة: "لا تستسلموا أبدا ، ولا تيأسوا أبدا".

وأذيعت رسالة الملكة المسجلة مسبقا في وقت متأخر يوم الجمعة، في نفس اللحظة التي خاطب فيها والدها الملك جورج السادس الأمة في نهاية الحرب يوم 8 مايو 1945.

وقالت الملكة (94 عاما)، "في البداية، كانت التوقعات تبدو قاتمة، والنهاية بعيدة، والنتيجة غير مؤكدة".

وتابعت: "لكننا احتفظنا بالإيمان أن القضية عادلة، وهذا الاعتقاد، كما أشار والدي في رسالته، ساعدنا في المضي قدما ".

وأشادت الملكة بجيل الحرب قائلة إنهم "خاطروا بكل شيء لكي تكون عائلاتنا وأحيائنا في أمان."

وأضافت: "أعظم تكريم لتضحياتهم هو أن الدول التي كانت أعداء في الماضي أصبحت الآن دولا صديقة وتعمل جنبا إلى جنب من أجل السلام والصحة والازدهار لنا جميعا".

وكانت احتفالات العام الجاري محدودة بسبب وباء فيروس كورونا، لكن الملكة أشارت إلى أن الشوارع ليست خاوية، "إنها زاخرة بالحب والرعاية التي نقدمها لبعضنا البعض".

الملكة إليزابيث بريطانيا الحرب العالمية الثانية يوم النصر

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