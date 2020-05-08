اليمن.. ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 35 حالة

صنعاء - (د ب أ):

سجلت اليمن، اليوم الجمعة، تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 35 حالة، من بينها 8 وفيات، وحالة تعافي واحدة.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا(تابعة للحكومة الشرعية)، في حسابها بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر" ، إنها سجلت 9 حالات جديدة مؤكدة في عدن، بينها حالة وفاة.

كما أفادت اللجنة، بوفاة إحدى حالات الإصابة المؤكدة سابقا في مدينة لحج(جنوبي البلاد).