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اليمن.. ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 35 حالة

06:01 م الجمعة 08 مايو 2020
اليمن.. ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 35 حالة

السلطات الصحية في اليمن

صنعاء - (د ب أ):
سجلت اليمن، اليوم الجمعة، تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 35 حالة، من بينها 8 وفيات، وحالة تعافي واحدة.
وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا(تابعة للحكومة الشرعية)، في حسابها بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر" ، إنها سجلت 9 حالات جديدة مؤكدة في عدن، بينها حالة وفاة.
كما أفادت اللجنة، بوفاة إحدى حالات الإصابة المؤكدة سابقا في مدينة لحج(جنوبي البلاد).

فيروس كورونا اليمن صنعاء عدن تويتر مواقع التواصل الاجتماعي

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