السعودية تغلظ عقوبة التجمّعات التي تسهم في تفشي "كورونا"
الرياض - ( د ب أ):
اعتمد وزير الداخلية السعودية الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف اليوم الخميس لائحة مشددة تمنع التجمّعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية"واس" اليوم الخميس عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله إن هذه اللائحة ستطبق على أي تجمع لأكثر من أسرة واحدة، أو أي تجمع يتكون من خمسة أشخاص فأكثر في حيز واحد أو محدد ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة.
وشدد المصدر على أن " التجمعات تُمنع بكافة صورها وأشكالها وأماكن حدوثها، وتشمل التجمعات العائلية ،والتجمعات غير العائلية ،والتجمعات في المناسبات الاجتماعية إضافة إلى التجمعات العمّالية ( أي العمالة الاجنبية) ، والتجمعات في المحلات التجارية".
وقال المصدر الأمني" يتوّلى ضبط التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها سواءً داخل الأحياء أو المدن أو خارجها، وحدات أمنية تخصص لهذا الغرض، إضافة إلى الجهات المشرفة على منشآت القطاع الخاص".
وقال المصدر إنه تقرر فرض عقوبات للمخالفين تبدأ من 10 آلاف ريال وبما لا يزيد عن 100 ألف ريال.
وشدد المصدر على أنه إذا تكررت المخالفات ستكون العقوبة مضاعفة مع إغلاق منشآت القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر ، وفي المرة الثانية يتم إغلاقها لمدة 6 أشهر.
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