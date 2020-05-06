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ترامب: أزمة كورونا أسوأ من معركة بيرل هاربر وهجمات 11 سبتمبر

08:48 م الأربعاء 06 مايو 2020
ترامب: أزمة كورونا أسوأ من معركة بيرل هاربر وهجمات 11 سبتمبر

دونالد ترامب

واشنطن - أ ش أ

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن أزمة فيروس كورونا "أسوأ" من الهجوم المفاجئ الذي شنته اليابان عام 1941 على قاعدة بيرل هاربر العسكرية في جزر هاواي، وأيضا أسوأ من هجمات 11 سبتمبر 2001.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية ـ الفضائية "إنها أزمة أسوأ من بيرل هاربر. إنها أسوأ من هجمات مركز التجارة العالمي"، مضيفا "ما كان ينبغي لذلك أن يحصل".

هذا وتسجل الولايات المتحدة 1,2 مليون إصابة مع أكثر من 71 ألف وفاة.

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