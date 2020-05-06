ترامب: أزمة كورونا أسوأ من معركة بيرل هاربر وهجمات 11 سبتمبر
واشنطن - أ ش أ
اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن أزمة فيروس كورونا "أسوأ" من الهجوم المفاجئ الذي شنته اليابان عام 1941 على قاعدة بيرل هاربر العسكرية في جزر هاواي، وأيضا أسوأ من هجمات 11 سبتمبر 2001.
وقال ترامب في المكتب البيضاوي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية ـ الفضائية "إنها أزمة أسوأ من بيرل هاربر. إنها أسوأ من هجمات مركز التجارة العالمي"، مضيفا "ما كان ينبغي لذلك أن يحصل".
هذا وتسجل الولايات المتحدة 1,2 مليون إصابة مع أكثر من 71 ألف وفاة.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:بوتين: إجراءاتنا لمكافحة كورونا صحيحة وأظهرت نجاحها
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
7201
عدد المصابين
-
1730
عدد المتعافين
-
452
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
3607469
عدد المصابين
-
1175722
عدد المتعافين
-
252301
عدد الوفيات
إعلان