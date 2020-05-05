مسؤول روسي يكشف الوضع الصحي لرئيس الوزراء المُصاب بكورونا

موسكو - أ ش أ

كشف بوريس بيليكوف سكرتير رئيس الوزراء الروسي، اليوم الثلاثاء، عن الحالة الصحية لرئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيليكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - "إن رئيس الوزراء الروسي حالته جيدة".

وأعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين الخميس الماضي خضوعه للحجر الصحي المنزلي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ووجه ميشوستين كلمة للشعب الروسي قال فيها "أريد أن أناشد مرة أخرى جميع مواطني بلدنا ضرورة أخذ مشكلة عدوى فيروس كورونا وانتشاره على محمل الجد قدر الإمكان، خصوصا في العطلة القادمة، وأطلب منكم جميعًا البقاء في المنزل والامتثال لجميع متطلبات الحماية اللازمة".

وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عين النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلاؤوسوف رئيسا بالإنابة لمجلس الوزراء، وذلك بعد إصابة ميخائيل ميشوستين بفيروس كورونا.