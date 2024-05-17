إعلان

BBC

كيربي: يجب ضمان حصول الفلسطينيين على المساعدات بشكل آمن

07:04 م الجمعة 17 مايو 2024

جون كيربي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

قال مستشار الشؤون الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن شاحنات المساعدات بدأت بالفعل الوصول لغزة.

وأضاف كيربي، أنه علينا فتح المعابر البرية أمام المساعدات لسكان غزة، قائلا "بحثنا مع نظرائنا الإسرائيليين تفادي تكرار ما حدث مع عمال المطبخ العالمي".

وتابع مستشار الشؤون الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، أنه يجب ضمان حصول الفلسطينيين على المساعدات بشكل آمن وعدم استهدافهم أثناء حصولهم عليها، مشيرا إلى أن هناك طرق غير مباشرة لإيصال رسائل لحماس: "أرسلنا لها رسائل حول ماهية الرصيف البحري وطريقة عمله".

وأكمل كيربي، أنه إذا تم التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار فلا مانع من استمرار عمل الرصيف البحري في غزة، مؤكدا أن الرصيف البحري في غزة هو رصيف مؤقت ولن يكون رصيفا دائما.

وتابع كيربي، "أوضحنا لشركائنا الإسرائيليين ضرورة فتح المعابر البرية والرصيف البحري هو مساند للمعابر".

جون كيربي مجلس الأمن القومي الأمريكي رفح طوفان الأقصى فتح المعابر البرية شاحنات المساعدات لغزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أبو عبيدة: مجاهدونا تمكنوا خلال 10 أيام من استهداف 100 آلية عسكرية

إعلان

إعلان

"لانتهاكها حقوق الطلاب".. تفاصيل حجب الثقة عن نعمت شفيق من جامعة كولومبيا
"الأرصاد": أجواء شديدة الحرارة غدا على أغلب الأنحاء - بيان بالدرجات