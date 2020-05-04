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هولندا تحيي ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية بالتزام الصمت لدقيقتين

10:47 م الإثنين 04 مايو 2020
هولندا تحيي ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية بالتزام الصمت لدقيقتين

الحرب العالمية الثانية

أمستردام - (د ب أ)

أحيت هولندا ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية، بعد مرور 75 عامًا على نهاية الحرب، حيث توقفت الحياة العامة اليوم الاثنين الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي، مع التزام الصمت لمدة دقيقتين.

ووضع الملك ويليم ألكسندر وزوجته ماكسيما، إكليلا من الزهور عند النصب التذكاري لضحايا الحرب في ميدان السد، وهو الميدان الرئيسي في أمستردام.

وبسبب الإجراءات التي فرضت لوقف تفشي فيروس كورونا، أقيمت مراسم إحياء الذكرى للمرة الأولى في ساحة فارغة تقريبا.

ودعا الملك ويليم ألكسندر إلى عدم نسيان الحرب والظلم

وقال "حتى الآن، بعد 75 سنة من التحرير، لا تزال الحرب معنا. أقل ما يمكننا القيام به هو عدم النظر بعيدا" مشيدا بالمقاومة الهولندية ضد النازيين.

الحرب العالمية الثانية هولندا أمستردام ويليم ألكسندر

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