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BBC

وسط الجفاف.. عيون مياه جوفية تنفجر في أحد مخيمات النازحين بغزة- فيديو

01:09 م الخميس 13 يونيو 2024

النازحين الفلسطينيين

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وكالات

فوجئ عدد من النازحين الفلسطينيين، خلال أعمال حفر لنصب الخيام بأحد المخيمات في قطاع غزة، بتدفق المياه عقب انفجار عيون جوفية.

وبدت السعادة واضحة على وجوه النازحين داخل المخيم، في ظل ندرة المياه الصالحة للشرب في عموم القطاع، بعدما استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي كافة أو غالبية محطات تحلية المياه.

إلى جانب ذلك، تسبب الجفاف الناتج عن ندرة المياه، والحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، في استشهاد عدد من الفلسطينيين بما فيهم الأطفال والخدج.

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