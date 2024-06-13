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BBC

فيديو| "غزال" يُداهم حافلة ركّاب على طريق سريع بالولايات المتحدة

12:30 م الخميس 13 يونيو 2024

غزال

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وكالات

في حادث سير غريب بالولايات المتحدة، اقتحم "غزال" حافلة نقل جماعي خلال سيرها بأحد الطرق السريعة من الزجاج الأمامي، ما أصاب الركاب الذين كاد يصطدم بهم بالفزع.

الحادثة وقعت في ولاية "رود آيلاند" الأمريكية، ما أسفر عن إصابة اثنين من بين 6 ركاب كانوا على متن الحافلة ونقلهم إلى المستشفى.

ولقي "الغزال" مصرعه بسبب جرح تسبب به زجاج النافذة الأمامية للحافلة، بعد دقائق من حادث التصادم.

غزال حافلة ركّاب الولايات المتحدة
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