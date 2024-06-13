فيديو| "غزال" يُداهم حافلة ركّاب على طريق سريع بالولايات المتحدة

وكالات

في حادث سير غريب بالولايات المتحدة، اقتحم "غزال" حافلة نقل جماعي خلال سيرها بأحد الطرق السريعة من الزجاج الأمامي، ما أصاب الركاب الذين كاد يصطدم بهم بالفزع.

الحادثة وقعت في ولاية "رود آيلاند" الأمريكية، ما أسفر عن إصابة اثنين من بين 6 ركاب كانوا على متن الحافلة ونقلهم إلى المستشفى.

غزال مسرع يقتحم حافلة ركاب بشكل مفاجئ في ولاية رود آيلاند الأميركية#الشرقية_نيوز pic.twitter.com/JcbEuGf0cB — AlSharqiya TV - قناة الشرقية (@alsharqiyatv) June 13, 2024

ولقي "الغزال" مصرعه بسبب جرح تسبب به زجاج النافذة الأمامية للحافلة، بعد دقائق من حادث التصادم.