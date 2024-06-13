حرائق وانفجارات.. ماذا يحدث في إقليم كردستان العراق؟

وكالات

أعلن الدفاع المدني العراقي، اليوم الخميس، إصابة نحو 10 أشخاص غالبيتهم من عناصر الإطفاء خلال محاولة للسيطرة على حريق اندلع قبل ساعات في مصفاة نفطية بإقليم كردستان في شمال العراق.

وشب حريق مساء أمس الأربعاء، في مصفاة نفطية تابعة لإحدى الشركات الخاصة، وسط تصاعد سحب من الدخان الكربوني الأسود مُخيِّما على طريق جنوب غربي مدينة أربيل، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وكشف الدفاع المدني بأربيل في بيان، عن إصابة ما يزيد عن 10 أشخاص في الحريق معظمهم من طواقم الإطفاء، إضافة إلى احتراق 3 سيارات إطفاء وأربعة صهاريج نفطية.

الى الان لم تتم السيطرة على حريق مصفاة النفط في اربيل وهنالك اصابات نتيجة الحريق pic.twitter.com/l1wJQa8tlT — 🇮🇶 Ibra (@Ibra99337840) June 13, 2024

وأوضح الدفاع المدني أن أسباب الحريق الذي امتد لمصفاة نفطية مجاورة لا تزال مجهولة حتى اللحظة.

ومنذ ما يقرب من 13 ساعة تواصل 35 من فرق الدفاع المدني في أربيل، محاولاتها للسيطرة على الحريق في عاصمة إقليم كردستان العراقي ذاتي الحكم.

حريق ضخم ينشب في مصفاة للنفط ب #أربيل على طريق كوير.. باقليم #كوردستان #العراق



منذ خمس ساعات ولم يتم السيطرة على الحريق بسبب ضخامته ووجود المواد سريعة الاشتعال (المحروقات) في المصفاة.



توجد عشرات المصافي الأخرى وخزانات المحروقات بجانب المصفاة المحترقة ومحاولات لعدم انتشار الحريق… pic.twitter.com/AMi0ViKH4d — شيروان إبراهيم Shirwan Ibrahim (@Shirwan_Ibrahim) June 12, 2024

وكان التلفزيون العراقي، أشار إلى أن الحريق بات خارجا عن السيطرة، مؤكدا أنه يتسع نتيجة تمدد النيران إلى صهاريج نفطية إضافية، موضحا أن 12 صهريجا انفجرت خلال الحريق.

ومع ارتفاع درجات الحرارة، ازدادت الحرائق في كافة أرجاء العراق خلال الفترة الأخيرة، وسط حالة سائدة من عدم الالتزام بإرشادات السلامة، وخصوصا في قطاعات النقل والبناء، في ظل وجود بنية تحتية متهالكة بسبب النزاعات المسلحة منذ سنوات، ما يتسبب في اندلاع الحرائق وحوداث أخرى.