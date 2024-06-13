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حرائق وانفجارات.. ماذا يحدث في إقليم كردستان العراق؟

12:14 م الخميس 13 يونيو 2024

انفجارات إقليم كردستان العراق

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وكالات

أعلن الدفاع المدني العراقي، اليوم الخميس، إصابة نحو 10 أشخاص غالبيتهم من عناصر الإطفاء خلال محاولة للسيطرة على حريق اندلع قبل ساعات في مصفاة نفطية بإقليم كردستان في شمال العراق.

وشب حريق مساء أمس الأربعاء، في مصفاة نفطية تابعة لإحدى الشركات الخاصة، وسط تصاعد سحب من الدخان الكربوني الأسود مُخيِّما على طريق جنوب غربي مدينة أربيل، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وكشف الدفاع المدني بأربيل في بيان، عن إصابة ما يزيد عن 10 أشخاص في الحريق معظمهم من طواقم الإطفاء، إضافة إلى احتراق 3 سيارات إطفاء وأربعة صهاريج نفطية.

وأوضح الدفاع المدني أن أسباب الحريق الذي امتد لمصفاة نفطية مجاورة لا تزال مجهولة حتى اللحظة.

ومنذ ما يقرب من 13 ساعة تواصل 35 من فرق الدفاع المدني في أربيل، محاولاتها للسيطرة على الحريق في عاصمة إقليم كردستان العراقي ذاتي الحكم.

وكان التلفزيون العراقي، أشار إلى أن الحريق بات خارجا عن السيطرة، مؤكدا أنه يتسع نتيجة تمدد النيران إلى صهاريج نفطية إضافية، موضحا أن 12 صهريجا انفجرت خلال الحريق.

ومع ارتفاع درجات الحرارة، ازدادت الحرائق في كافة أرجاء العراق خلال الفترة الأخيرة، وسط حالة سائدة من عدم الالتزام بإرشادات السلامة، وخصوصا في قطاعات النقل والبناء، في ظل وجود بنية تحتية متهالكة بسبب النزاعات المسلحة منذ سنوات، ما يتسبب في اندلاع الحرائق وحوداث أخرى.

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