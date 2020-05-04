إيران تسجل 74 وفاة و 1223 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 6277 حالة، بعد تسجيل 74 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 98 ألفا و 647 حالة، بعد تسجيل 1223 حالة إصابة جديدة.

وأضاف أن 2676 من المصابين في حالة حرجة.

كما أعلن أن عدد المتعافين ارتفع إلى 79 ألفا و 397 حالة، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).