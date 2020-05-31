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مدن أمريكية تستيقظ على شوارع محترقة بعد ليلة من الاضطرابات

07:44 م الأحد 31 مايو 2020
مدن أمريكية تستيقظ على شوارع محترقة بعد ليلة من الاضطرابات

الاحتجاجات في الولايات المتحدة ضد مقتل جورج فلويد

واشنطن - (د ب أ)

استيقظت العشرات من المدن الأمريكية، على شوارع تتصاعد منها أدخنة الحرائق، اليوم الأحد، بعد ليلة شهدت اشتباكات شرسة بين الشرطة ومحتجين، بعدما تسبب مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على أيدي رجل شرطة في اضطرابات انتشرت في أنحاء الولايات المتحدة.

وفي مينيابولس، حيث توفي فلويد الأسبوع الماضي، قام الآلاف من قوات الحرس الوطني بحراسة الشوارع وقاموا سريعا بقمع مظاهرات اتسمت بالعنف.

وقال حاكم لاية مينيسوتا تيم والز إنه "كان يوما على غير أي يوم آخر شهدناه في مينيسوتا".

وتفجر الغضب من مينيابولس، تلك المدينة الواقعة في الغرب الأوسط الأمريكي، إلى أنحاء البلاد، حيث تم فرض حظر تجوال ليلى في أكثر من 24 مدينة، ما أثر على حياة الملايين من المواطنين.

وتعرض ضابط شرطة في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا للطعن في العنق، ويخضع للعلاج بأحد المستشفيات، وفقا لمنافذ إخبارية محلية، بينما أطلق النار على ثلاثة أشخاص، وتوفي شخصان في انديانابولس بولاية إنديانا.

وقال العديد من السلطات المحلية إن سكانها محقين في غضبهم حيال وفاة فلويد، لكنها ذكرت أن حالة الفوضى تسبب فيها بشكل كبير غرباء ليس لهم مصلحة في تعزيز العدالة بين الأعراق.

وفي لوس أنجليس، نهب أشخاص متاجر للملابس العصرية، بينما أضرمت النيران في محاكم في ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي، وتعرض مبنى للشرطة في فيرجسون بولاية ميسوري للسلب والنهب.

وقال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو إنه تم اعتقال 300 شخص في مدينته، بينما استمر في الدفاع عن الشرطة التى قامت إحدى مركباتها بصدم متظاهرين كانوا يحيطون بها.

جورج فلويد واشنطن الحرائق أمريكا مدينة مينيابولس

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