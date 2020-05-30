سنغافورة تسجل 506 حالات جديدة بكورونا والإجمالي يصل إلى 34366

سنغافورة- (أ ش أ):

ذكرت صحيفة (سترايتس تايمز) السنغافورية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 506 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) من ضمنها خمس حالات فقط من المجتمع العام، وهو مصطلح يشير إلى المواطنين السنغافوريين والمقيمين الدائمين ومن يحملون تصاريح عمل رسمية.

وأضافت الصحيفة، في نسختها باللغة الإنجليزية، أن بقية الحالات هي لعمال أجانب يعيشون في مساكن جماعية .. مشيرة إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 34366 حالة.