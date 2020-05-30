الصحة العمانية تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد
مسقط – (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة لمواطن عماني مصاب بفيروس كورونا المستجد، ويبلغ من العمر 76 عاما، وبذلك يرتفع عدد الوفيات بالفيروس في السلطنة إلى 42 شخصا.
وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن الوزارة قد أهابت الجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات، وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.
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