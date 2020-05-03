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العراق: تسجيل حالتي وفاة و77 إصابة جديدة بكورونا

08:38 م الأحد 03 مايو 2020
العراق: تسجيل حالتي وفاة و77 إصابة جديدة بكورونا

اجراءات وقائية ضد كورونا في العراق

بغداد - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 2296 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل حالتي وفاة.

وأوضحت إحصائية للوزارة، صدرت اليوم الأحد، أن إجمالي المصابين لهذا اليوم بلغ 77 حالة، ليبلغ عدد الإصابات في عموم العراق 2296 حالة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات فى الغراق 97 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 1490 بعد تسجيل 17 حالة شفاء اليوم أيضا.

العراق وزارة الصحة العراقية فيروس كورونا

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