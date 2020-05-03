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الجزائر تسجل 179 إصابة جديدة بكورونا

05:54 م الأحد 03 مايو 2020
الجزائر تسجل 179 إصابة جديدة بكورونا

الجزائر تسجل 179 إصابة جديدة بكورونا

الجزائر - (د ب أ)

عاودت الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في الجزائر الارتفاع مجددًا، اليوم الأحد، بعدما شهدت تراجعًا طفيفاً مقارنة بيوم أمس السبت، حيث تم تسجيل 179 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا في الملخص الصحفي اليومي، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4447 إصابة موزعة في كل مدن البلاد.

وأعلن فورار، عن تسجيل 4 وفيات جديدة، وبذلك يرتفع مجموع الوفيات إلى 463 حالة. كما سٌجل 64 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 1936.

من جهة أخرى، أعادت العديد من الولايات ( المحافظات) غلق العديد من المتاجر على خلفية ارتفاع معدل الإصابات بكورونا في الأيام الماضية، بسبب عدم التزام المواطنين بالتدابير الوقائية من الوباء.

الجزائر فيروس كورونا

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