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وزير الخارجية الأردني ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفيا تداعيات كورونا

11:09 م الخميس 28 مايو 2020
وزير الخارجية الأردني ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفيا تداعيات كورونا

وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي

عمان - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، التضامن في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية.

واستعرض الصفدي وبومبيو، وفقا لوكالة الأنباء الاردنية خلال الاتصال، آفاق تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، والتطورات الإقليمية، مؤكدين التعاون والتنسيق في جهود مكافحة الإرهاب الذي يشكل خطراً مشتركاً.

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أيمن الصفدي الخارجية الأردنية الأردن مايك بومبيو فيروس كورونا

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