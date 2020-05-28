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مسنة عمرها 111 عاما تنجو من كورونا في تشيلي

07:47 ص الخميس 28 مايو 2020
مسنة عمرها 111 عاما تنجو من كورونا في تشيلي

أرشيفية

بوجوتا - (د ب أ):
ذكرت الخدمة الوطنية لكبار السن في أمريكا الجنوبية "سيناما" أن امرأة عمرها 111 عاما أصبحت أكبر شخص سنا ينجو من فيروس كورونا في تشيلي.

وقالت "سيناما" في بيان الأربعاء إن خوانا زونيجا، التي ستتم عامها الـ 112 في يوليو ، واحدة من 25 شخصا أصيبوا بالفيروس في دار رعاية بالعاصمة سانتياجو.

وتم نقل المرأة، التي كانت تعيش في الدار منذ 2014، إلى عنبر للعزل وخضعت للرعاية هناك لمدة 28 يوما.

وتعافت رسميا في 10 مايو، لتصبح أكبر شخص في تشيلي سنا ينجو من كورونا.

ومددت تشيلي يوم الأربعاء إجراءات الحجر الصحي في منطقة سانتياجو الكبرى حتى 5 يونيو حيث تم تسجيل 4328 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ليصل الإجمالي إلى 82 ألفا و289 حالة، وهو ثالث أعلى معدل إصابة في أمريكا اللاتينية بعد البرازيل وبيرو.

ويبلغ عدد وفيات كورونا في تشيلي 841 حالة.

تشيلي فيروس كورونا أمريكا الجنوبية

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