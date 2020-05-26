سفير أمريكي سابق ينتقد سياسة بلاده في أزمة كورونا: "قررت عدم القيادة"

واشنطن- (د ب أ):

وجه السفير الأمريكي الأسبق لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، نيكولاس بيرنس، انتقادات حادة للسياسة الخارجية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أزمة جائحة كورونا.

وقال بيرنس في تصريحات لموقع "تي-أونلاين" الألماني الإلكتروني، الثلاثاء: "نعيش أول أزمة دولية كبيرة منذ 75 عاما، والتي قررت فيها الولايات المتحدة عدم القيادة... أيضا حلفاؤنا في أوروبا لا يعتقدون أننا نقود".

ويقدم بيرنس المشورة في قضايا السياسة الخارجية لمنافس ترامب المحتمل في انتخابات الرئاسة، الديمقراطي جو بايدن.

وتوقع بيرنس تحسن العلاقات المتوترة بين ألمانيا والولايات المتحدة في حال خسارة ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، وقال: "يتعين أن تصبح ألمانيا مجددا شريك أمريكا الذي لا غنى عنه، ويتعين علينا أن نصبح شركاء لا غنى عنا لألمانيا".

كما أكد بيرنس أهمية العلاقات مع فرنسا والاتحاد الأوروبي بوجه عام، مضيفا في المقابل أن "ألمانيا تأتي في المقام الأول بسبب قوتها الاقتصادية وموقعها الريادي الطبيعي في الاتحاد الأوروبي".

وانتقد بيرنس تعامل ترامب مع المستشارة أنجيلا ميركل، وقال: "لأكون صريحا، إنه من المحرج بالنسبة لي عدد المرات التي تصرف فيها الرئيس ترامب بوقاحة تجاه المستشارة ميركل".

يُدرّس بيرنس العلاقات الدولية في جامعة هارفرد المرموقة. وشغل بيرنس منصب السفير الأمريكي لدى الناتو في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش خلال الفترة من عام 2001 حتى عام 2005.