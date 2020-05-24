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ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في باكستان إلى 54601 حالة

12:30 م الأحد 24 مايو 2020
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في باكستان إلى 54601 حالة

كورونا في باكستان

إسلام آباد (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري اليوم الاحد، أن عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد في باكستان ارتفع إلى 54 ألف و601 حالة، بعد تسجيل 2164 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت صحيفة "ذا نيشن" الاخبارية الباكستانية بأن هناك 17198 شخصا تعافوا من الفيروس حتى الآن، بينما يبلغ عدد حالات الوفاة 1133، بعد تسجيل 32 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وكانت باكستان أعلنت مؤخرا عن خطط لرفع كل القيود تقريبا المرتبطة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، باستثناء الحظر المفروض على وسائل النقل العام، رغم الزيادة في أعداد الإصابات والوفيات الجديدة.

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