أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

أمريكا تسجل 1127 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

07:59 ص الأحد 24 مايو 2020
أمريكا تسجل 1127 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا

واشنطن - (أ ش أ):

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، 1127 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إلى 97048 إجمالي عدد الوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.

وذكرت الجامعة، المسئولة عن احصاء وفيات وإصابات فيروس كورونا والتي تتخذ بالتيمور مقرّاً -وفقا لقناة الحرة الأمريكية اليوم الأحد - أنه سُجّلت في البلاد رسمياً 1.621.658 إصابة بكوفيد-19، وهو العدد الأعلى في العالم.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا الولايات المتحدة الأمريكية كوفيد 19

الخبر التالى:

مساجد غزة تستقبل المصلين لأداء صلاة العيد وسط تدابير مواجهة فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 16513

    عدد المصابين

  • 4628

    عدد المتعافين

  • 735

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5403979

    عدد المصابين

  • 2247230

    عدد المتعافين

  • 343975

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان