مساجد غزة تستقبل المصلين لأداء صلاة العيد وسط تدابير مواجهة فيروس كورونا

غزة - (د ب أ):

استقبلت مساجد قطاع غزة اليوم الأحد، المصلين لأداء صلاة عيد الفطر وسط تدابير احترازية فرضتها سلطات حركة "حماس" لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجرى التشديد على ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي خلال الصلاة داخل المساجد التي فتحت أبوابها قبل يومين بعد أكثر من شهرين على إغلاقها ضمن إجراءات منع تفشي الفيروس.

وحث عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة خليل الحية، خلال خطبة العيد السكان على الالتزام بالتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا خلال أيام عيد الفطر.

وقال الحية إنه "من الواجب الشرعي والوطني والإنساني مواصلة أخذ التدابير المهمة للوقاية من هذا الوباء"، مؤكدا أن مواجهة الفيروس لا تزال تحت سيطرة الجهات المختصة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس السبت عن تسجيل أول حالة وفاة في القطاع بفيروس كورونا المستجد لمسنة تبلغ (77 عاما) من نزلاء الحجر الصحي الذي يقيم فيه العائدات مؤخرا إلى القطاع من مصر.

وكانت هذه حالة الوفاة الأولى بفيروس كورونا في قطاع غزة والخامسة في الأراضي الفلسطينية التي سجلت بالإجمالي 602 إصابة بالفيروس بواقع: 319 في القدس، و228 في الضفة الغربية، و55 في قطاع غزة فيما تماثل نحو 80% من الإصابات للشفاء.