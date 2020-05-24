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السودان: 256 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 3628 حالة و6 وفيات إضافية ترفع العدد إلى 146

06:39 ص الأحد 24 مايو 2020
السودان: 256 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 3628 حالة و6 وفيات إضافية ترفع العدد إلى 146

فيروس كورونا

الخرطوم - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و9 حالات وفاة، منها 6 في ولاية الخرطوم.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان صباح اليوم الأحد عن التقرير الوبائي ليوم أول أمس - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 209 حالات في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 12 ولاية.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 3 آلاف و628 حالة، بينها 146 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 424 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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فيروس كورونا وزارة الصحة السودانية السودان

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