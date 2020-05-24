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المرصد: مقتل 3 من الحرس الثوري جراء انفجار سيارة لهم بريف دير الزور

06:40 ص الأحد 24 مايو 2020
المرصد: مقتل 3 من الحرس الثوري جراء انفجار سيارة لهم بريف دير الزور

انفجار _أرشيفية

لندن - (أ ش أ):

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) مقتل 3 من الحرس الثوري الإيراني؛ جراء انفجار سيارة تابعة لهم في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي.

وقال المرصد السوري - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد - إن "الانفجار نجم عن استهداف سيارة الحرس بطائرة مسيرة؛ ما أدى إلى تضرر القسم العلوي من السيارة بشكل أكبر بكثير من القسم السفلي منها".

من جانبهم، أفاد ناشطون سوريون بأن طيرانا مسيرا مجهول الهوية، استهدف بعدة صواريخ موجهة فجر اليوم سيارة لقوات الحرس الثوري الإيراني في بادية مدينة الميادين شرق دير الزور شرقي سوريا؛ ما أسفر عن مقتل ثلاث عناصر للحرس الثوري الإيراني، وجرح خمسة آخرين كانوا بداخلها.

هذا المحتوى من

Asha
الحرس الثوري الإيراني انفجار إيران ريف دير الزور

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