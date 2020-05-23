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حفتر: كل تركي على أراضينا هدفًا مشروعًا للجيش الليبي (فيديو)

07:42 م السبت 23 مايو 2020
حفتر: كل تركي على أراضينا هدفًا مشروعًا للجيش الليبي (فيديو)

خليفة حفتر

وكالات

شن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واتهم حكومة الوفاق بالخيانة والعمالة وبيع ليبيا للمستعمر.

وأكد حفتر، في كلمة مسجلة عبر اللاسلكي بثتها صفحة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية على مواصلة القتال حتى رد المستعمر مذلولا، متهما تركيا برغبتها في إعادة ليبيا إلى إمبراطورية "التخلف".

كما هنأ حفتر جنوده بعيد الفطر، مشيدا ببسالتهم وأكد أن "كل تركي وطئ الأرض وكل مرتزق أرسله معتوه تركيا وكل خائن، هو هدف مشروع لنيران المدافع".

وقال حفتر: "إلى ضباطنا وجنودنا البواسل في جميع محاور المواجهة مع الاستعمار التركي الغاشم كل عام وأنتم بألف خير يا من تصنعون المجد وأنتم تواجهون هذا المستعمر البغيض الطامع في خيراتنا، بعد أن سجد له العملاء والخونة من عديمي الشرف والكرامة".

وتابع: "إلى ضباطنا وجنودنا البواسل أنتم تخوضون حربا مقدسة مفتوحة على كل الجبهات حربا شاملة ليس فيها إلا النصر، كما تعودنا في حروبنا ضد الإرهاب سنقاتل ونقاتل حتى نرد المستعمر ذليلا مذموما مدحورا".

خليفة حفتر الجيش الليبي أردوغان حكومة الوفاق

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