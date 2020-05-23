أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

إصابات كورونا في إسبانيا تقترب من 235 ألف حالة

10:00 ص السبت 23 مايو 2020
إصابات كورونا في إسبانيا تقترب من 235 ألف حالة

إصابات كورونا في إسبانيا تقترب من 235 ألف حالة

مدريد- (د ب أ):

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في اسبانيا إلى 234,824 حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت مدريد، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وبلغ عدد الوفيات في أسبانيا 28628، بينما وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 150,376 .

وقد مر حوالي 16 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة في اسبانيا، حسب وكالة "بلومبرج" للانباء، السبت.

فيروس كورونا إسبانيا جونز هوبكنز

الخبر التالى:

ترامب يدعو لفتح دور العبادة: نحتاج مزيدا من الصلوات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 15003

    عدد المصابين

  • 4217

    عدد المتعافين

  • 696

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5128492

    عدد المصابين

  • 1966135

    عدد المتعافين

  • 333489

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض الحرارة وعودة الأمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع