إصابات كورونا في إسبانيا تقترب من 235 ألف حالة
مدريد- (د ب أ):
ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في اسبانيا إلى 234,824 حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت مدريد، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.
وبلغ عدد الوفيات في أسبانيا 28628، بينما وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 150,376 .
وقد مر حوالي 16 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة في اسبانيا، حسب وكالة "بلومبرج" للانباء، السبت.
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