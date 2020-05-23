الهند: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 125101 حالة
نيودلهي- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 125101 حالة، وذلك عقب تسجيل 6654 إصابة جديدة.
وأوضحت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في الهند بلغت 3720 حالة، مشيرة إلى أن 51784 شخصا تعافوا عقب إصابتهم بفيروس كورونا.
يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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