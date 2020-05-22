أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

من هو منفذ الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية بتكساس؟

11:50 ص الجمعة 22 مايو 2020
من هو منفذ الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية بتكساس؟

السلطات الأمريكية

وكالات:

كشف مسؤولون أمريكيون عن هوية الرجل الذي قُتل أمس الخميس بعد أن أطلق النار داخل قاعدة كوربوس كريستي الجوية التابعة للبحرية الأمريكية في ولاية تكساس.

نقلت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية عن ثلاثة مسؤولين مطلعين على التحقيق في الحادث الذي خلص مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أنه على صلة بالإرهاب، تأكيدهم أن منفذ الهجوم تم التعرف عليه، وتبين أنه المدعو آدم الساحلي، وهو من سكان مدينة كوربوس كريستي.

وقال مصدر أمني لشبكة "سي إن إن" إن الساحلي البالغ من العمر20 عامًا، ولد في سوريا وكان يحظى بحق الإقامة في الولايات المتحدة، ويعتقد أنه خضع للإيديولوجية السلفية المتطرفة.

وأشار المصدر إلى أن المحققين كشفوا عن حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي من المرجح أنها على صلة بمطلق النار، حيث عثروا على منشورات مؤيدة لتنظيمي داعش والقاعدة في جزيرة العرب.

وكشف موقع Heavy.com أن الساحلي كتب على حسابه في "تويتر" أنه "يحب المجاهدين" و"سيفه مسلط على رقاب من يطعن بهم".

وقال المصدر لـ"سي إن إن" إن المحققين لم يكشفوا بعد عن أي أدلة تشير إلى وجود أي صلة بين الحادث الأخير والهجوم الذي شهدته في ديسمبر الماضي قاعدة بينساكولا في فلوريدا (ونفذه طالب عسكري سعودي)، لكن هذه الفرضية لا تزال بين أهم محاور التحقيق.

ووصل الساحلي بسيارة صباح أمس إلى إحدى بوابات القاعدة حيث أطلق رصاصة في صدر حارسة (لكنها نجت ولم تتعرض لإصابة خطيرة لارتدائها سترة واقية)، ثم اقتحم بسيارته حاجزا عند مدخل القاعدة، وخرج من السيارة وبدأ بإطلاق النار، وتمت تصفيته من قبل قوات الأمن في القاعدة.

قاعدة عسكرية هجوم إرهابي مكتب التحقيقات الفيدرالي

الخبر التالى:

مسئول أمريكي : إيران قد تخرج من سوريا بسبب تضررها من كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 15003

    عدد المصابين

  • 4217

    عدد المتعافين

  • 696

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5019676

    عدد المصابين

  • 1913103

    عدد المتعافين

  • 328565

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة تحذر من بروتوكول علاج لكورونا منسوب لمستشفى قصر العيني الفرنساوي