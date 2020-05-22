أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

مسئول أمريكي : إيران قد تخرج من سوريا بسبب تضررها من كورونا

11:51 ص الجمعة 22 مايو 2020
مسئول أمريكي : إيران قد تخرج من سوريا بسبب تضررها من كورونا

الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون إيران

واشنطن- (أ ش أ):

اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية، بريان هوك، إن لدى إيران دوافع متزايدة للخروج من سوريا والانسحاب من حملة عسكرية تكلفها مليارات الدولارات، في ظل تضررها من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي حوار مع مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية نشرته على موقعها الإلكتروني، قال هوك إن الولايات المتحدة لاحظت انسحابا تكتيكيا للقوات الإيرانية في سوريا. مضيفا إن "إيران أعلنت عن حوالي 7 آلاف حالة وفاة، استنادًا إلى ما نعرفه، ربما يكون الرقم خمسة أضعاف".

وأشارت "فورين بوليسي" إلى أن تصريحات هوك تأتي وسط مؤشرات على أن حماس طهران للحرب بالوكالة عبر الشرق الأوسط ربما يكون انخفض مؤخرا، خاصة مع وفاة أكثر من 7 آلاف شخص في البلاد بفيروس كورونا حتى الآن، وهو الرقم الذي يعتقد مسؤولون أمريكيون أنه قد يكون أعلى بكثير.

وكان برلماني إيراني قد صرح هذا الأسبوع بأن الحملة العسكرية في سورية كلفت بلاده 30 مليار دولار.

هذا المحتوى من

بريان هوك إيران سوريا فيروس كورونا

الخبر التالى:

حصيلة الوفيات جراء إعصار أمفان تصل إلى 95 في الهند وبنجلاديش

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 15003

    عدد المصابين

  • 4217

    عدد المتعافين

  • 696

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5019676

    عدد المصابين

  • 1913103

    عدد المتعافين

  • 328565

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة تحذر من بروتوكول علاج لكورونا منسوب لمستشفى قصر العيني الفرنساوي