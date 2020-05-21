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هجوم سيبراني على مواقع إلكترونية إسرائيلية

02:45 م الخميس 21 مايو 2020
هجوم سيبراني على مواقع إلكترونية إسرائيلية

سلطات الاحتلال الإسرائيلي

تل أبيب - (د ب أ):
أعلنت سلطات الاحتلال أن مجموعة من المواقع الإلكترونية تعرضت لهجوم سيبراني صباح اليوم الخميس.
وذكرت هيئة الإنترنت الوطنية، أنه يشتبه في أن الهجوم إيراني.
وطالبت المديرية الجمهور بعدم النقر على أية روابط إذا ما تصادف دخولهم لمواقع تم اختراقها.
وظهر على المواقع التي تم اختراقها مقطع فيديو يحمل رسالة "بدأ العد التنازلي لتدمير إسرائيل منذ فترة طويلة"، مكتوبة باللغتين العبرية والإنجليزية، إلى جانب صور لمدينة مدمرة بدت وكأنها تل أبيب.
وذكرت شركة "يوبرس" الإسرائيلية لخدمات الإنترنت، في بيان على صفحتها على موقع فيسبوك، أن "الهجوم المتعمد" استهدف عدة مواقع تستضيفها الشركة.
وقالت إنها تعمل مع الهيئة الوطنية لإجراء تحقيق لمعرفة القراصنة الذين يقفون وراء الهجوم.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الهيئة أن الهجوم كان "سطحيا" واستهدف شركة واحدة لاستضافة المواقع الإلكترونية.
يأتي هجوم اليوم، بعد أيام من تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، أفادت فيه بأن إسرائيل كانت تقف وراء هجوم سيبراني وقع في وقت سابق من هذا الشهر واستهدف حواسيب ميناء "الشهيد رجائي" في مدينة بندر عباس الإيرانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم على الميناء الإيراني جاء ردا على محاولة إيرانية في أبريل لاختراق أنظمة توزيع المياه في إسرائيل.

سلطات الاحتلال الاسرائيلي تل أبيب هجوم إيراني

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