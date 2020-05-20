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الصين تعلن تسجيل 5 إصابات إضافية بكورونا ولا وفيات

03:24 ص الأربعاء 20 مايو 2020
الصين تعلن تسجيل 5 إصابات إضافية بكورونا ولا وفيات

أرشيفية

بكين - (د ب أ):
أعلنت الصين صباح اليوم الأربعاء تسجيل خمس إصابات إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ، دون تسجيل أي حالة وفاة.

ونقلت صحيفة الشعب اليومية عن السلطات الصحية الصينية أن من بين الحالات الأحدث المسجلة هناك 4 حالات لوافدين من الخارج.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا كورونا في الصين إلى 82965 إصابة ، بينما ظلت حالات الوفاة عند 4634 حالة.

فيروس كورونا الصين حالات وفاة

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