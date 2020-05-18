ترامب يهاجم منظمة الصحة العالمية: دمية في يد الصين

وكالات:

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منظمة الصحة العالمية مجددًا، واصفًا إياها بأنها "دمية في يد الصين".

وقال ترامب، في كلمة نقلتها فضائية العربية، اليوم الاثنين "ندفع الكثير للصحة العالمية ولا نتلقى شيئا في المقابل".

وكان ترامب، أعلن أنه جرى الإعلان عن أمور مهمة، لافتا إلى أن إدراته بصدد الإعلان عن علاجات ولقاحات لفيروس كورونا المستجد.

وأعلن ترامب عن "أنباء سارة" بشأن تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تغريدة منتصف ليل الأحد، عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن "عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يتجه إلى الانخفاض بقوة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، باستثناءات قليلة. أخبار جيدة للغاية، بالتأكيد!".

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد عدة ولايات، لا سيما نيويورك، التي كانت بؤرة تفش للمرض في أمريكا، انخفاضا كبيرا في عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس الذي يجتاح العالم.