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المرصد: لا مؤشرات على انسحابات إيرانية من سوريا

10:23 م الإثنين 18 مايو 2020
المرصد: لا مؤشرات على انسحابات إيرانية من سوريا

الجماعات المسلحة في سوريا

وكالات:

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه لا مؤشرت على انسحابات إيرانية من سوريا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وجاءت تلك التصريحات، بعدما قال مسؤولون بدولة الاحتلال الإسرائيلي، أن إيران تعيد تمركز وتقلل من تواجد قواتها في سوريا.

أكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، على وطنية القرار السوري واحترام أصدقاء سوريا لشؤونها الداخلية رافضا ما يتردد عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول مستقبل الحكومة السورية.

وقال المتحدث موسوي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين:" "علاقاتنا مع سوريا وثيقة وودية واستراتيجية تماما، ونحن والآخرون لسنا في موقع اتخاذ القرار للشعب السوري.. لا نحن ولا روسيا نسعى وراء ذلك".

وشدد موسوي على أن التواجد الإيراني بسوريا قانوني وشرعي وسيستمر طالما تطلب حكومتها مساعدة طهران، منوها بأن التواجد الإيراني ذا طابع استشاري لصالح الحكومة والشعب السوري ولا علاقة للولايات المتحدة أو لإسرائيل بالأمر.

المرصد السوري سوريا إيران الحكومة السورية

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