الصين: القيود الأمريكية على هواوي تهدد سلسلة الإمدادت العالمية

بكين- (د ب ا):

قالت الصين إن القيود الأمريكية الأخيرة المفروضة على الصادرات، وتستهدف شركات منها هواوي للصناعات التكنولوجية، ربما تهدد سلسلة الامداد العالمية.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، الأحد، إن بكين تعارض القيود الأمريكية الجديدة، وسوف تتخذ جميع الإجراءات الضرورية للدفاع عن حقوق ومصالح الشركات الصينية، حسبما أوردت وكالة أنباء "بلومبرج".

وطالبت الوزارة واشنطن بالعمل على إيجاد بيئة ملائمة لاتمام الأعمال التجارية الاعتيادية والتعاون بين الشركات.

كانت أمريكا قد تحركت الجمعة لمنع الشركات المصنعة للرقائق التي تستخدم التكنولوجيا الأمريكية من البيع لشركة هواوي. وقالت وزارة التجارة الأمريكية إنها ستطلب الحصول على تراخيص قبل السماح للشركة الصينية أو 114 من فروعها باستخدام الأدوات الأمريكية.