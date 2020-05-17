أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الصين: القيود الأمريكية على هواوي تهدد سلسلة الإمدادت العالمية

01:40 م الأحد 17 مايو 2020
الصين: القيود الأمريكية على هواوي تهدد سلسلة الإمدادت العالمية

أرشيفية

بكين- (د ب ا):

قالت الصين إن القيود الأمريكية الأخيرة المفروضة على الصادرات، وتستهدف شركات منها هواوي للصناعات التكنولوجية، ربما تهدد سلسلة الامداد العالمية.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، الأحد، إن بكين تعارض القيود الأمريكية الجديدة، وسوف تتخذ جميع الإجراءات الضرورية للدفاع عن حقوق ومصالح الشركات الصينية، حسبما أوردت وكالة أنباء "بلومبرج".

وطالبت الوزارة واشنطن بالعمل على إيجاد بيئة ملائمة لاتمام الأعمال التجارية الاعتيادية والتعاون بين الشركات.

كانت أمريكا قد تحركت الجمعة لمنع الشركات المصنعة للرقائق التي تستخدم التكنولوجيا الأمريكية من البيع لشركة هواوي. وقالت وزارة التجارة الأمريكية إنها ستطلب الحصول على تراخيص قبل السماح للشركة الصينية أو 114 من فروعها باستخدام الأدوات الأمريكية.

بكين الصين هواوي للصناعات التكنولوجية

الخبر التالى:

36 إصابة جديدة بكورونا في بلغاريا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 11719

    عدد المصابين

  • 2950

    عدد المتعافين

  • 612

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4720188

    عدد المصابين

  • 1811672

    عدد المتعافين

  • 313220

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رئيس الوزراء: تأجيل امتحانات الثانوية العامة حتى 21 يونيو