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عريقات يدين "تحذير" واشنطن للجنائية الدولية

12:46 ص الأحد 17 مايو 2020
عريقات يدين "تحذير" واشنطن للجنائية الدولية

صائب عريقات

رام الله - (د ب أ)

أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مساء اليوم السبت، التحذير الأمريكي للمحكمة الجنائية الدولية من السير في التحقيق ب"جرائم" إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

واعتبر عريقات في بيان مقتضب نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الموقف الأمريكي يمثل "تدخلا سافرا في عمل المحكمة الدولية ومرفوض".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن إسرائيل لم تعد طرفا في اتفاق روما،الذي تم بموجبه إنشاء المحكمة وليس لديها اختصاص للمضي في التحقيق ضد إسرائيل، كما أن الفلسطينيين غير مؤهلين كدولة للحصول على العضوية الكاملة في المنظّمات الدولية بما في ذلك الجنائية الدولية.

ونهاية العام الماضي، رحبت السلطة الفلسطينية بإعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية انتهاء مرحلة الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين، وتأكيدها أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت.

صائب عريقات منظمة التحرير الفلسطينية رام الله أمريكا

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