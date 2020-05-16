ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في باكستان إلى 38799

إسلام آباد - (د ب أ)\ك

ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء باكستان إلى 38799، مع ورود 1581 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم السبت.

وتعافى إجمالي 10880 مريضا من الفيروس حتى الآن، فيما بلغت حصيلة الوفيات 834، بورود 31 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكانت باكستان قد أعلنت عن خطط لرفع كل القيود تقريبا المتعلقة بفيروس كورونا، باستثناء الحظر المفروض على وسائل النقل العام، رغم الزيادة في اعداد الإصابات الجديدة والوفيات.

