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وزير الخارجية الألماني يرفض مقارنة خطط إسرائيل لضم مناطق فلسطينية بروسيا والقرم

03:01 م الجمعة 15 مايو 2020
وزير الخارجية الألماني يرفض مقارنة خطط إسرائيل لضم مناطق فلسطينية بروسيا والقرم

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

بروكسل- (د ب أ):

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن قناعته بأن خطط إسرائيل لضم مناطق فلسطينية محتلة مخالفة للقانون الدولي، إلا أنه رفض مقارنة ذلك بما فعلته روسيا عام 2014 عندما ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وقال ماس اليوم الجمعة تعقيبا على التصريحات التي أدلها بها نظيره وزير خارجية لوكسمبورج يان أسلبورن إنه لا يرى وجوبا في مواجهة إسرائيل بمثل هذه المقارنة، مضيفا أن هناك حوار يُجرى مع المسؤولين الإسرائيليين، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية أن يتحدث الاتحاد الأوروبي بصوت واحد الآن.

وكان أسلبورن دعا قبل مؤتمر عبر الفيديو مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي إلى إدانة حادة لخطط إسرائيل لضم مناطق فلسطينية محتلة.

وقال أقدم وزير خارجية في الاتحاد الأوروبي مستمر في الخدمة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في بروكسل: "عندما يضم المرء منطقة لا تخصه، فإن هذا يعد انتهاكا فادحا وخرقا للقانون الدولي"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي شاهد ذلك أيضا عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.

وذكر أسلبورن أنه يذكر هذه المقارنة عن عمد، وقال: "يتعين علينا الآن اتخاذ موقف وقائي وممارسة الضغوط".

ولم يرغب أسلبورن في الحديث عن تهديدات بفرض عقوبات على إسرائيل، مضيفا في المقابل أنه إذا قيم الاتحاد الأوروبي ضما محتملا للأراضي الفلسطينية على أنه مثل ضم شبه جزيرة القرم، سيتعين على إسرائيل أن تخشى إجراءات عقابية واسعة المدى.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد روسيا مستمرة حتى اليوم عقب ضم الأخيرة لشبه جزيرة القرم.

ويناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مساء اليوم في مؤتمر عبر الفيديو آخر تطورات الصراع في الشرق الأوسط. وسيكون الموضوع الرئيسي للمحادثات نوايا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم مستوطنات وغور الأردن في الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وزير الخارجية الألماني إسرائيل روسيا شبه جزيرة القرم فلسطين

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