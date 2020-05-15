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مسؤول صيني: لم نرفض طلب منظمة الصحة العالمية لزيارة مختبراتنا

11:57 ص الجمعة 15 مايو 2020
مسؤول صيني: لم نرفض طلب منظمة الصحة العالمية لزيارة مختبراتنا

منظمة الصحة العالمية لم تقترح زيارة أي مختبر بعينه

كين- (د ب أ):

قال لي مينج تشو، المسؤول في مفوضية الصحة الوطنية الصينية، في مؤتمر صحفي في بكين، إن منظمة الصحة العالمية لم تقترح زيارة أي مختبر بعينه في الصين قط، وإن اتهام الصين برفض طلب منظمة الصحة العالمية بزيارة المختبرات "غير صحيح"، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وذكر ليو دينج فينج، المسؤول بمفوضية الصحة الوطنية، ردا على سؤال حول تعامل الصين مع عينات فيروس كورونا المستجد، أن الصين أرسلت إشعارا في الثالث من يناير بشأن التعامل السليم مع جميع العينات، بما في ذلك كيفية تدمير العينات، لضمان السلامة.

وأضاف ليو أن الصين قدمت عينات لعدد من الدول.

وقال تسنج يشين، نائب وزير مفوضية الصحة الوطنية، إن ووهان تجري فحوصات فيروس كورونا على مستوى المدينة لضمان إعادة فتح الاقتصاد والسماح بمستوى حركة معقول من الحركة للأشخاص.

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