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فرنسا تسجل أعلى عدد إصابات يومية بكورونا منذ أسبوعين

10:00 م الخميس 14 مايو 2020
فرنسا تسجل أعلى عدد إصابات يومية بكورونا منذ أسبوعين

فيروس كورونا

باريس - (د ب أ):

سجلت فرنسا ارتفاعا في عدد حالات الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا، هو الأعلى منذ أسبوعين، اليوم الخميس، بينما واصلت حالات العلاج بالمستشفيات وعدد المرضى بوحدات العناية المركزية في التراجع، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الخميس.

وقالت بلومبرج إن الوفيات زادت بواقع 351 حالة، ليصل الإجمالي إلى 27 ألفا و425 حالة وفاة.

وسجلت البلاد إجمالي إصابات مؤكدة بالفيروس 214 ألفا و690 حالة بعد زيادة 1026 حالة.

في حين تراجع عدد المرضى الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بواقع 608 حالات، حيث بلغ الإجمالي الآن 20 ألفا و463 مريضا.

كما انخفض عدد المرضى بوحدات العناية المركزية بواقع 129 مريضا ليصل إجمالي من يحصل على رعاية فائقة 2299 مريضا.

فيروس كورونا فرنسا وحدات العناية المركزية باريس

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