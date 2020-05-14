موسكو: اتهامات واشنطن لبكين حول نشر كورونا "لا أساس لها"

موسكو- (د ب ا):

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الخميس، أن موسكو تعتبر الاتهامات الأمريكية لبكين حول نشر فيروس كورونا لا أساس لها.

وقال ريابكوف خلال مناقشات نادي فالداي عبر الفيديو: "بالطبع نحن نراقب بقلق ما يحدث، حول اتهامات واشنطن لجمهورية الصين الشعبية، شريكنا الاستراتيجي. لقد ذكرنا مرارًا موقفنا من هذا الموضوع ، وهو يتلخص في حقيقة أنه لا يوجد سبب لإلقاء اللوم على الصين في قيامها بشيء غير مناسب أو خاطئ طوال فترة مكافحة فيروس كورونا ".

أكد ريابكوف، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك اليوم، أن موسكو لم تتلق من واشنطن أي إشارات حتى الآن بشأن الاستعداد لتمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الهجومية.

وقال: "لم نتلق من واشنطن حتى الآن أي إشارات يمكن اعتبارها مؤشرا لاعتزامها تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الهجومية"