أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

ماريوت تسجل تحسنا طفيفا بأعمالها في الصين وهبوطا في مجمل إيراداتها

03:19 ص الثلاثاء 12 مايو 2020
ماريوت تسجل تحسنا طفيفا بأعمالها في الصين وهبوطا في مجمل إيراداتها

فنادق ماريوت

واشنطن - (د ب أ)

سجلت سلسلة فنادق ماريوت العملاقة تحسنا طفيفا في أعمالها بالصين، لكنها عانت من تراجع عام في إيراداتها بنهاية الربع الأول، حسب نتائج صدرت يوم الاثنين.

وقال أرني سوريسون، رئيس الشركة ورئيسها التنفيذي، في بيان إن نسبة الإشغالات ارتفعت إلى 25% بفنادقها في منطقة الصين الكبرى في نيسان/أبريل، في ارتفاع من 10% في فبراير.

لكن على النطاق العالمي، تراجعت الإيرادات لكل غرفة بنسبة 90% في أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبالرغم من البداية الواعدة في أوائل ذلك الربع المالي، انخفضت إيرادات ماريوت إلى نحو 7ر4 مليار دولار. وهبط صافي الربح إلى 31 مليون دولار، في تراجع بنسبة 92% مقارنة بالعام الماضي.​

سلسلة فنادق ماريوت الصين فيروس كورونا

الخبر التالى:

أوروجواي تسمح لطاقم سفينة سياحية بالمغادرة بعد محنة دامت شهرا بسبب كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 9746

    عدد المصابين

  • 2172

    عدد المتعافين

  • 533

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4142970

    عدد المصابين

  • 1427179

    عدد المتعافين

  • 283861

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"نخشى من أسبوع ما قبل العيد".. لجنة مكافحة كورونا يوجه رسالة للمواطنين