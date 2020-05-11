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هل أوقفت الصحة العالمية نشاطها في مناطق الحوثيين باليمن؟

04:56 م الإثنين 11 مايو 2020
هل أوقفت الصحة العالمية نشاطها في مناطق الحوثيين باليمن؟

منظمة الصحة العالمية

وكالات:

أكدت منظمة الصحة العالمية، أنها لم توقف أو تعلق عملياتها بالمناطق الشمالية في اليمن، ولكنها أوقفت مؤقتا حركة موظفيها في هذه المناطق.

وأوضحت المنظمة عبر "تويتر" اليوم الاثنين، أن هذا الإجراء جاء نظرا "لبعض المخاطر التي كان من الممكن أن يكون لها أثر على سلامتهم"، مضيفة أنه "الآن تم رفع القيود التي كان قد تم فرضها على حركة الموظفين وسيعاودون العمل على الفور".

منظمة الصحة العالمية لم توقف أو تعلق عملياتها في المناطق الشمالية في #اليمن؛ ولكنها أوقفت مؤقتًا حركة موظفيها في هذه المناطق نظراً لبعض المخاطر التي كان من الممكن أن يكون لها أثرعلى سلامتهم.

الان، تم رفع القيود التي كان قد تم فرضها على حركة الموظفين وسيعاودون العمل على الفور.

وكانت "الصحة العالمية" قد علقت حتى إشعار آخر نشاط موظفيها في مراكزها بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، في خطوة قيل إنها تستهدف الضغط على الحوثيين للإبلاغ عن نتائج الاختبارات الخاصة بكوفيد-19 في تلك المناطق.

منظمة الصحة العالمية اليمن تويتر

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