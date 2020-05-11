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زعيم المعارضة البريطانية: بيان جونسون أثار أسئلة أكثر من الإجابات

12:17 ص الإثنين 11 مايو 2020
زعيم المعارضة البريطانية: بيان جونسون أثار أسئلة أكثر من الإجابات

زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر

وكالات

قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، كير ستارمر، اليوم الأحد، إن بيان رئيس الوزراء بوريس جونسون، حول تخفيف إجراءات العزل العام في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، أثار أسئلة أكثر مما أجاب، حسبما ذكرت رويترز.

وقال ستارمر في بيان "هذا البيان يثير أسئلة أكثر مما يجيب، ونرى احتمال توجيه إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية في اتجاهات مختلفة".

وأضاف "يبدو أن رئيس الوزراء يطلب فعليًا من ملايين الأشخاص العودة إلى العمل دون خطة واضحة للسلامة أو توجيه واضح لكيفية الوصول إلى هناك دون استخدام وسائل النقل العام، ما كانت تحتاجه البلاد الليلة هو الوضوح والتوافق، لكن لم نحصل على أي منهما".

كير ستارمر بريطانيا حزب العمال البريطاني بوريس جونسون، فيروس كورونا

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