تغريم قادة النقابات العمالية في هونج كونج بسبب تنظيم مسيرة محدودة في عيد العمال

هونج كونج - (د ب أ):

فرضت السلطات في هونج كونج غرامات مالية بحق ثمانية من أعضاء اتحاد نقابات عمال هونج كونج اليوم الجمعة لتنظيمهم مظاهرة محدودة عن "حقوق العمال" خارج مبنى المجلس التشريعي.

وقال المتحدث باسم الاتحاد إن السبب وراء الغرامات هو مخالفة القواعد الجديدة للتباعد الاجتماعي.

وذكر لي تشوك-يان، رئيس اتحاد نقابات عمال هونج كونج، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنه جرى تغريمه وسبعة آخرون، بينهم السياسي والناشط الاجتماعي لونج كوك-هونج، الشهير باسم "لونج هير" ألفين دولار هونج كونج (258 دولارا أمريكيا) لكل منهم.

ومن بين هؤلاء الصادرة بحقهم غرامات أفري نج ورافايل ونج، وهما ينتميان لرابطة الديمقراطيين الاجتماعيين، ومن بين الـ15 الذين اعتقلوا خلال حملة إجراءات صارمة مؤخرا استهدفت القادة الموالين للديمقراطية لدورهم في مظاهرات العام الماضي المناهضة للحكومة.

يشار إلى أن مسيرة عيد العمال في هونج كونج تأتي في إطار حركة دولية أوسع للنقابات العمالية التي تستغل الأول من آيار/مايو لتسليط الضوء على حقوق العمال في جميع مجالات الصناعة.

وقال لي إن السلطات رفضت طلبا لتنظيم المسيرة في 24 أبريل، وجرى التقدم باستئناف ضد القرار، ولكنه رفض أيضا في 29 نيسان/أبريل، رغم أن نية المجموعة كانت الالتزام بقوانين التباعد الاجتماعي في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

ولم تسجل المدينة أي حالات إصابة بفيروس كورونا لليوم السادس على التوالي.