ألمانيا تلاحق أعضاء سابقين من الجيش الأحمر على مستوى أوروبا

هانوفر- (د ب أ):

تلاحق السلطات الألمانية ثلاثة أعضاء سابقين من جماعة الجيش الأحمر الألماني اعتبارا من يوم الاثنين المقبل في كافة أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وأكدت متحدثة باسم المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية اليوم الجمعة تقريرا حول ذلك لمجلة "دير شبيجل" الألمانية.

وبحسب التقرير، تم نشر نبذات تعريفية عن الثلاثة المطلوبين للعدالة الألمانية، دانيلا كليته وإرنست-فولكر شتاوب وبوكهارد جارفيج، على موقع الاتحاد الأوروبي المخصص لملاحقة المطلوبين للعدالة " eumostwanted.eu".

وقال رئيس المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في سكسونيا السفلى، فريدو دي فريس، في تصريحات لـ"دير شبيجل": "انعدام الضمير واللامبالاة التي عرض بها الجناة حياة الناس للخطر خلال ممارسة جرائمهم تبرر وضع الفارين على قائمة أكثر المجرمين المطلوبين في أوروبا"، معربا عن أمله في التوصل إلى معلومات ذات صلة بالجناة عبر نشر معلومات عنهم في موقع الملاحقة الأوروبي، والذي سيؤدي إلى زيادة الانتباه لملاحقتهم.

وينتمي الثلاثي إلى ما يسمى بالجيل الثالث من جماعة الجيش الأحمر. وتتهمهم السلطات بالتورط في العديد من جرائم الاغتيال، من بينها اغتيال رئيس مصرف "دويتشه بنك" ألفرد هيرهاوزن عام 1989 ورئيس مؤسسة "ترويهاند"، التي كانت مسؤولة عن تصفية الشركات الخاسرة في شرق ألمانيا وخصخصتها، كارستن روفيدر عام 1991. كما تتهمهم السلطات بالسطو باستخدام الأسلحة الثقيلة على سيارات نقل أموال في شمال ألمانيا ومكاتب مالية ومتاجر كبيرة.