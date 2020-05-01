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الجيشان الروسي والإيطالي يتعاونان في تطهير مؤسسات طبية في ايطاليا

01:07 م الجمعة 01 مايو 2020
الجيشان الروسي والإيطالي يتعاونان في تطهير مؤسسات طبية في ايطاليا

تطهير مؤسسات طبية في ايطاليا

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيشين الروسي والإيطالي يعتزمان تطهير ثلاث مؤسسات طبية في مدينة بريشيا الايطالية.

وجاء في بيان صادرعن الوزارة (نقلته وكالة انباء "سبوتنيك" الروسية): "في عيد الأول من مايو، الذي يتم الاحتفال به في كل من روسيا وإيطاليا، سيقوم خبراء عسكريون من وزارة الدفاع الروسية مع زملائهم الإيطاليين بأنشطة تطهير في ثلاث مؤسسات طبية في مدينة بريشيا، بمشاركة أكثر من 30 عسكريًا وسبع وحدات من المعدات الخاصة".

وأضاف: "خلال أعياد شهر مايو، سيستمر عمل الأطباء المختصين في الأوبئة والفيروسات وخبراء قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية البيولوجية التابع للوزارة، بالتعاون مع المختصين العسكريين الإيطاليين".

وأضاف البيان:" أن الجيش الروسي نفذ مع الجيش الإيطالي تطهيرًا كاملاً للمباني الداخلية للمسنين في أكثر من 90 منطقة في إقليم لومبارديا الإيطالي. وتم تجهيز 102 مبنى، وأكثر من 900 ألف متر مربع من المباني الداخلية وأكثر من 260 ألف متر مربع من الطرق المعبدة".

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